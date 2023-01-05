Аналитик и юрист Андрей Вигиринский сообщил, что ЕС будет вводить наказание для тех стран и компаний, которые будут пытаться обходить санкции.

Об этом он рассказал на канале «Легист».

«Когда произойдет криминализация, наверное, на уровне директивы Европейского Союза, и сколько времени у стран, у всех членов ЕС для того, чтобы ее имплементировать? С момента принятия директивы странам отводится, согласно сегодняшнему проекту, 6 месяцев на то, чтобы эти нормы стали частью национального законодательства», - сообщил Андрей Вигиринский.

По словам аналитика, это означает, что к середине лета или началу осени этого года должна пройти криминализация обхода санкций. То есть, как отметил Андрей Вигиринский, на уровне европейского законодательства будут определяться наказания для стран и компаний, которые будут пытаться обходить ограничения ЕС.

«Страны-участники обязуются в течение двух лет подготовить отчет не только об имплементации, но и о практике применения норм», - заявил Андрей Вигиринский.

Как писала ранее Politeka, экономист Павел Вернивский рассказал, как США во время Второй мировой войны поддержали собственную экономику.

Также Politeka сообщала, что Андрей Вигиринский рассказал о механизме наказания тех компаний, которые будут перевозить нефть россии: «Как это контролировать».





