Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что у Беларуси почти не осталось уже своей военной техники.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Россияне имитируют наступление с Беларуси. Буданов рассказал, что россияне устроили некую карусель такую, начали отвозить и подвозить эшелоны. Это все происходило в момент, когда Зеленский посещал США. То есть россияне начали имитацию, будто сейчас будет нападение со стороны Беларуси», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, повторное вторжение россии со стороны Беларуси вряд ли произойдет, сейчас нет каких-то признаков того, что это может случиться. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, в Беларуси сейчас до 15 тысяч российских военных, и этого слишком мало для того, чтобы совершить наступление на Украину.

«Ну и плюс в наступлении техника нужна, а Беларусь огромное количество своей техники уже просто расконсервировала и передала российской федерации. Это технику уже частично благополучно пожгли на Донецком направлении», - заявил Борис Тизенгаузен.

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