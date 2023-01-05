Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что деоккупация Крыма военный путем приведет к очень большим жертвам, поэтому лучшим вариантом будет вывод войск противника на протяжении 2 лет.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает эксперт, у него много и часто спрашивали, когда закончится война, тогда еще все ожидали ее окончания через 2-3 недели. Тем не менее, добавляет гость программы, он все же дал свой прогноз и сказал, что война продлится еще 9 месяцев, после чего получил массу возмущения и критики за свои слова.

«Когда мне стали возмущаться, я сказал, слушайте, люди, вам дан шанс победить мировое зло, такой шанс дается не каждому и уж точно только раз в жизни. Вы не готовы потратить на это следующие 9 месяцев? А какие у вас срочные дела? Ипотека? На Ибицу надо ехать? Чем вы так будете ужасно заняты следующие 9 месяцев? Я сейчас про тех, кто не на фронте, кто на фронте, я понимаю», - объясняет Михаил Шейтельман.

По его мнению, вывод российских войск из Крыма условно займет 2 года, поскольку им нужно куда-то деть этих 600 тысяч человек, которых они понавезли. То есть, добавляет политтехнолог, их нельзя просто утопить в море, придется проводить процесс эвакуации. В частности, он вспоминает договор между Арменией и Азербайджаном после 44-дневной войны, там прям был график вывода войск из региона, 2 месяцев Армения выводила их прям по районам, а через два года – из Лачинского коридора.

«И здесь будет что-то в таком духе. Я понимаю, если бы вона продолжилась дольше, то Крым бы тоже сразу стал наш, но это большие жертвы, тут как бы такой вопрос встанет», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

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