Политолог и экономист Олег Соскин сообщил, что россияне понимают, что оказались сейчас в безвыходной ситуации.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Мы имеем дело с людоедами, это каннибалы по полной программе. Надо понимать, что они вероломные, они готовы на любые средства, отступать им уже некуда. Они понимают, что иначе будет гибель, особенно после визита Зеленского в США», - сообщил Олег Соскин.

По словам политолога, визит Зеленского в США показал россии, что их положение в войне становится все более безвыходным, поэтому надо наконец-то что-то предпринимать. Как подчеркнул Олег Соскин, у путина сейчас есть два варианта: попытаться достичь перемирия с прекращением огня, то есть заморозить ситуацию, или пойти на какой-то серьезный шаг, на который раньше не мог решиться.

«Он может предпринять что-то такое, о чем мы можем пока только выдвигать какие-то гипотезы», - добавил Олег Соскин.

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