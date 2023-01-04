Политолог Вадим Карасёв рассказал, существует ли риск третьей мировой и предпринимаются ли какие-то меры Западом и россией для избегания этого сценария.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Запад понимает, что возможен риск прямого столкновения НАТО с российской федерацией, а это уже риски третьей мировой войны. Россия и Запад, несмотря на жесткую риторику и усиление военных приготовлений и помощи Украины, постоянно избегают этого варианта», - отметил Вадим Карасёв.

Как отметил политолог, Запад и россия продолжают балансировать с целью не допустить мирового военного конфликта, даже учитывая то, что сейчас фактически есть непрямая конфронтация и Запад постоянно наращивает военную помощь нашей стране, чтобы противодействовать российским захватчикам.

«Россия и Запад постоянно избегают этого варианта, который мог бы подтолкнуть к трансформации войны в прямое столкновение между Западом и российской федерацией», - подчеркнул Вадим Карасёв.

По словам эксперта, обе стороны действуют с осторожностью.

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