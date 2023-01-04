Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что у Украины появляется все больше нового и мощного вооружения.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Украина умеет прекрасно защищаться. И таких Макеевок, и Чернобаевок, и Энгельсов, и всего, что хотите, будет только больше. Украина получает больше оружия, Украина разрабатывает свое собственное оружие, дроны в серийное производство, возможно, уже поступили», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, у россии вооружение стремительно заканчивается, а возможности оперативно пополнять запасы уже нет. У Украины же запасы только пополняются. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, именно когда весь мир увидел, что украинцы умеют давать отпор, что ВСУ успешно проводят контрнаступление, Запад начал предоставлять нам новое мощное вооружение.

«А россия сейчас все силы бросает, максимально боеспособные какие-то свои соединения, чтобы Бахмут взять. Какой Киев, какой Чернигов вы брать собрались? А Украина еще получит HIMARS, а Украина еще получит снаряды к ним, и еще более дальнобойные», - заявил Борис Тизенгаузен.

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