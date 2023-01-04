Политический аналитик Андрей Вигиринский объяснил, что Конституция россии нарушает устав ООН, а потому агрессору нужно переосмыслить свою позицию и место в мире.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Я могу оставаться адептом того, что у нас не будет мирного договора либо формального прекращения войны до переосмысления внутри самой россии ее места во внешнем мире», - отмечает Андрей Вигиринский.

Как он объясняет, сегодня россия свое место определяет по принципу абсолютного суверенитета. Абсолютный суверенитет, рассказывает эксперт, это требование от всех учитывать собственные национальные интересы и игнорирование при этом национального уровня суверенитета, который установлен уставом Организации Объединенных Наций.

В частности, продолжает гость программы, устав Организации Объединенных Наций говорит нам нормальные понятные вещи о том, что аннексия территории невозможна, но если какой-то условный субъект желает стать самостоятельным государством, он должен соблюдать правила и процедуры, которые прописаны в законодательстве того государства, частью которого он является.

«российская федерация это все перечеркивает, это все ерунда, ее интересы превалируют и они могут применить военную силу для реализации своих интересов. А применение военной силы противоречит уставу ООН. Соответственно, пока не произойдет переосмысление в российской федерации, в ее актуальной Конституции остаются вписаны 4 субъекта, плюс Крым, который они сейчас, апеллируя на разных международных площадках, говорят о том, что это есть уже реальность. Им кажется, что это реальность, это их реальность внутри их страны», - констатирует Андрей Вигиринский.

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