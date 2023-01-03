Юрист Андрей Довбенко сообщил, что не скрывается от следствия и готов сотрудничать и осуществлять все действия по защите.
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке .
“Из СМИ с удивлением узнал, что меня разыскивает НАБУ. Зачем меня разыскивать, если я в связи со следствием, мне неизвестно. Я проживаю за границей, куда уехал еще до войны, поскольку имею право постоянного жительства. Никаких документов от следствия не получал. Даже примерно не понимаю, в чем меня обвиняют…”, – написал Андрей Довбенко.
По его словам, его адвокаты общаются со следствием, а сам он готов к сотрудничеству.
Мои адвокаты вступили в официальную коммуникацию с НАБУ и ожидают получения всех документов. Укрываться от следствия не планирую, готов сотрудничать и осуществлять все действия по своей защите”, - написал Андрей Довбенко.
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Напомним, Андрей Довбенко – известный украинский юрист и венчурный инвестор, общественный деятель, блоггер, меценат.
Довбенко является одним из самых успешных столичных юристов, основателем юридической конторы и венчурного фонда.