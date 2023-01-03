Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что попытки россии втянуть Беларусь в войну не увенчаются успехом.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Трезвый такой анализ не дает никаких оснований, никаких вариантов, за счет чего россия может принципиально улучшить положение на фронте. Война, все, что происходит после войны, все, что касается окончания войны, – это абсолютно проекция позиции на фронте. То есть это все является стопроцентной основой для развития ситуации дальше», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, пока нет никаких факторов, с помощью которых россия способна улучшить свою позицию на фронте и повлиять на ход войны. Как подчеркнул Александр Кочетков, даже попытки россии втянуть Беларусь в войну не увенчаются успехом, поскольку ВСУ уже ждут врага, они уже подготовлены.

«Зеки также не решают проблемы, зеки скоро кончатся даже у Пригожина. Сейчас он навербовал там около 40 тысяч, но ничего это не дает», – заявил Александр Кочетков.

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