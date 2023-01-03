Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что в скором времени Китай может погрузиться в социально-экономическую смуту.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вполне очевидно, что Америка попытается каким-то образом сбалансировать это противостояние и выждать, когда Китай обрушится в экономическую и социальную смуту самостоятельно. Ведь уже сегодня мы наблюдаем достаточно тревожные звоночки в китайской экономике», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам публициста, экономический спад мировой экономики будет только обострять социальные противоречия внутри Китая. Как подчеркнул Святослав Вышинский, это рано или поздно может привести к тому, что Китай вслед за россией будет погружаться в свою собственную социально-экономическую и политическую смуту.

«Китай сам по себе, подобно Советскому Союзу в 1991 году, сойдет со сцены мировой политики», - заявил Святослав Вышинский.

Как писала ранее Politeka, Святослав Вышинский рассказал, благодаря чему пытаются сейчас выжить восточные автократии.

Также Politeka сообщала, что Святослав Вышинский предположил, с какой целью Китай может использовать локдауны.