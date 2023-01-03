За прошедшие сутки в Луганском направлении оккупационные войска РФ пытались улучшить свои тактические позиции в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площадка и Белогоровка.



Об этом пишет Дмитрий Снегирев. Далее приводим слова автора без комментариев.

Под огневое поражение противника попали Площадка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области и Червонопоповка, Терны и Торское Донецкой области.

В свою очередь украинская артиллерия нанесла огневое поражение по местам накопления личного состава и техники. В частности, был нанесен удар по базе российских захватчиков в оккупированном городе Первомайск Луганской области. По информации местных источников, помещение здания городской центральной больницы было превращено оккупантами в казармы для личного состава.

Координаты мест расквартирования личного состава оккупантов были предоставлены ВСУ и представителям разведобщества аналитическим отделом общественной инициативы "Правое Дело". Накануне во время эфира на ведущих украинских телеканалах была обнародована информация аналитического отдела ГИ "Правое Дело" о местоположении базы кафиров в оккупированном г. Первомайск.

Нанесение огневого поражения по местам расквартирования личного состава подтверждено представителями оккупационной администрации. Указывается, что ВСУ был нанесен ракетный удар снарядам от реактивной системы залпового огня HIMARS. После нанесения ракетного удара казармы посетил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Кроме того, по информации российских СМИ, Пригожин в новогоднюю ночь посетил морг, где хранятся тела погибших в Украине окупантов. "Здесь лежат бойцы ЧВК "Вагнер". Они погибли на фронте", - сказал Пригожин. Примечательно, что к моменту его присутствия в морг привезли очередную партию уничтоженных ВСУ оккупантов.

Следует заметить, что враг намеренно размещает личный состав, военную инфраструктуру и технику в местах массового скопления гражданского населения, используя их как живой щит, исключая тем самым открытие возмездного огня со стороны ВСУ.

Напомним, в апреле месяце Пригожин "засветил" базу ЧВК "Вагнер" в оккупированном Первомайске, опубликовав соответствующее фото в сети "Вконтакте". Следует отметить, что вблизи места съемки Пригожина находилась логистическая база ЧВК "Вагнер". Координаты базы были переданы аналитическим отделом ГИ "Правое Дело" представителям разведобщества. ВСУ был нанесен точечный удар по местам концентрации тяжелой бронетехники и личного состава ЧВК "Вагнер".

В результате нанесения огневого удара по местам накопления живой силы противника было уничтожено несколько единиц техники ППК "Вагнер" и до 50 человек личного состава. Оккупационные власти вынуждены были признать факт уничтожения автотранспорта и личного состава захватчиков.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ!

И главное – верим в нашу победу!

Автор: общественный активист, военный эксперт Д. Снегирев

















