Мария Тихая рассказала, что сегодня религия превратилась в бизнес, но во времена войны она нужна людям, чтобы они верили хот во что-то.
Об этом она рассказала в программе «Разные люди».
«Поскольку у нас очень многие христиане, мы всегда в это верили, бабушки, дедушки, людям сейчас надо во что-то верить. Потому что, если не будет веры во что-то, по сути, люди психологически просто будут погибать», - объясняет Мария Тихая.
Сама же она, добавляет, что все методы хороши, особенно сейчас, в военное время, особенно, если это помогает. Тем не менее, утверждает она, самая сильная защита – это род, это предки.
Сейчас же, рассказывает гостья программы, у людей начали реально возникать вопросы о том, где наш христианский Бог, почему он не приходит, почему война идет в стране.
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«У религии проявилось лицо вот именно сейчас, в военное время. То есть людям показали, кто это, смотрите, патриарх кирилл, который говорит идти умирать, воскреснете все равно», - заключает Мария Тихая.
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