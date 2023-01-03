Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что российские бизнесмены и олигархи оказались неспособными противостоять решениям кремля.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Для меня разочарование года – это российский народ. Я впервые увидел настолько визуализированную картину российского народа, когда эти люди садились в автобусы и ехали на мобилизацию. Вот это российский народ», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, российский народ разочаровал, в том числе разочаровали и чиновники, олигархи, предприниматели и бизнесмены, потому что они оказались трусливыми и неспособными противостоять путину. Как подчеркнул Михаил Шейтельман, обычный народ покорно согласился с указаниями кремля и отправляет на убой своих же соотечественников.

«Российский народ – разочарование года для меня, государство российская федерация – разочарование года, которое оказалась пшиком, трухлявой какой-то коробкой. Это все мифы, что якобы россия играют какую-то роль в этом мире», - заявил Михаил Шейтельман.

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