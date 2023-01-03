Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что российские бизнесмены и олигархи оказались неспособными противостоять решениям кремля.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Для меня разочарование года – это российский народ. Я впервые увидел настолько визуализированную картину российского народа, когда эти люди садились в автобусы и ехали на мобилизацию. Вот это российский народ», - сообщил Михаил Шейтельман.
По словам политтехнолога, российский народ разочаровал, в том числе разочаровали и чиновники, олигархи, предприниматели и бизнесмены, потому что они оказались трусливыми и неспособными противостоять путину. Как подчеркнул Михаил Шейтельман, обычный народ покорно согласился с указаниями кремля и отправляет на убой своих же соотечественников.
«Российский народ – разочарование года для меня, государство российская федерация – разочарование года, которое оказалась пшиком, трухлявой какой-то коробкой. Это все мифы, что якобы россия играют какую-то роль в этом мире», - заявил Михаил Шейтельман.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Ситуация изменилась: в «Укрэнерго» срочно предупредили, до какого времени будет свет
Среди пассажиров были дети: автобус с украинцами протаранил фуру на трассе
Новая атака: к сожалению, есть последствия, в "Укрэнерго" выдали подробности и что будет со светом
"Алкоголь тут ни при чем": как выглядят ровестники Брэд Питт и Ефремов, разница удивляет
Как писала ранее Politeka, в ВСУ предупредили об опасности на Рождество: «Нам нужно готовиться к этому».
Также Politeka сообщала, что Алексей Буряченко заявил, что российская федерация самоуничтожается на наших глазах и вместе с собой уничтожает мировой порядок.