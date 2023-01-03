Политолог-международник Максим Яли рассказал, что после нападения российских войск на Украину путин потерял влияние на всех тех, кто его поддерживал на Юге и Востоке Украины.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Этот год сделал намного больше для объединения нас, чем предыдущие все 30 лет независимости. Для осознания нас как самобытного общества, нации, отличительной от наших северных соседей. В критических ситуациях всегда проявляется сущность как человека, так и общества в целом», - отмечает Максим Яли.

К тому же, констатирует он, украинцы удивили весь мир, а многие удивились даже сами себе, никто не ожидал, что мы выстоим, но в этом и прелесть.

Как рассказывает эксперт, он долго наблюдал за развитием нашего общества, тем более, учитывая, что он родился, вырос и сформировался как личность на Юге Украины, в Мариуполе, который стал самой большой трагедией 2022 года. По словам гостя программы, он наблюдал даже за жителями своего родного города, среди которых не все, конечно, но многие определились и наконец-то осознали, что они – украинцы, а не часть «русского мира».

«Эта концепция путина, что мы один народ, потерпела тотальный крах именно среди тех граждан Украины, на которых он рассчитывал: те 8 областей Востока и Юга Украины, так называемый проект Малороссии. Все прекрасно осознали, даже те, кто симпатизировал, кто разделял под влиянием пропаганды, воспитания, особенностей регионального развития, которые, безусловно, были. Тем не менее, люди поняли, что это все ложь, миф и пропаганда», - подчеркивает Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Кочетков объяснил, что россия не сможет использовать по Украине стратегическое ядерное оружие.

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