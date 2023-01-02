Политолог Алексей Буряченко рассказал, что 2023 год заставит перейти на совсем другой уровень и работу наших органов самоуправления, и вообще весь мировой порядок.
Об этом он рассказал в программе «Культ личности».
«Изменить мышление, субъективироваться и выходить на совершенно новый уровень, в том числе и брать на себя ответственность. Это все хронологично, как я отметил. Без самоосознания, без изменения мышления ко второму и третьему пункту перейти невозможно», - объясняет Алексей Буряченко.
В целом же, отмечает он, абсолютно логично и понятно, что мир сейчас настолько шаток и нестабилен, что он так или иначе будет иметь огромное влияние на Украину и все ее внутренние дела. По мнению гостя программы, наше влияние после победы и окончания войны будет примерно равноценно влиянию мира в целом на Украину. То есть, подчеркивает он, это как инь и янь, 50/50.
Кроме этого, убежден он, можно утверждать, что 2023 год будет переломным для мира, ведь после нападения войск рф на Украину началась не просто континентальная война, это война цивилизованного западного мира с путинским террором, которая показала недееспособность международной системы координат, международной архитектуры безопасности в общем.
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«Нужны изменения и эти изменения неизбежно наступят. Конечно, российская федерация самоуничтожается на наших глазах и вместе с собой уничтожает мировой порядок. Поэтому это неизбежно я бы прогнозировал на этот год, но маркеры уже были в предыдущем году», - заключает Алексей Буряченко.
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