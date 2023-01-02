Политтехнолог Александр Кочетков объяснил, что россия не сможет использовать по Украине стратегическое ядерное оружие, а для тактического у нее даже целей нет.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Я долго думал, чесал репу, все пытался придумать даже как писатель-фантаст, что пособна вытворить недоимперия, чтобы переломить ситуацию в свою пользу? Что она может сделать?», - рассуждает Александр Кочетков.

Ядерный удар стратегическим оружием, утверждает он, будет полной дурью даже для кремля, поскольку это удар точно по своим, а никаких достойных целей нет. Кроме того, добавляет эксперт, это 100% будет воспринято окружающими странами НАТО как нападение на них, поскольку последствия их обязательно коснутся, ведь в СССР не придумывали стратегических ракет для удара по Украине.

«Тактическое ядерное оружие тоже не работает, поскольку не влияет на обороноспособность страны. То есть адекватных целей даже для тактического ядерного оружия нет», - констатирует Александр Кочетков.

А блэкаут из-за баллистических ракет но это не влияет практически на обороноспособность и даже на логистику, ведь, если нет электричества, есть тепловозы.

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