Мария Тихая рассказала, что, возможно, Зеленский и не захочет оставаться президентом на второй срок, но его правление закончит период трансформации Украины.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

По мнению Тихой, Зеленскому сейчас не до выборов и возможных конкурентов. Тем более, добавляет она, очевидно, он не будет держаться за свое президентское кресло так, как это делает лукашенко со скрежетом зубов.

«Трансформация идет. Любая трансформация заканчивается и к чему-то приводит. У нас, например, она приведет у супербудущему, шикарному», - заявляет Мария Тихая.

И вот в этот период трансформации, объясняет она, нам дали Зеленского. Как отмечает гостья программы, к нему можно относиться по-разному, но стоит задуматься над тем, кто бы смог лучше показать лицо нашей страны.

«Как он разговаривает, как он себя ведет. Это человек, у которого есть принципы, то есть он показывает свои принципы. Он не становится на колени, он может послать, если ему что-то не нравится. Это замечательно, это лицо страны сейчас», - заключает Мария Тихая.

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