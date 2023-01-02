Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что благодаря Залужному удалось нанести сокрушительные удары по армии рф.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я бы определил топ-3 личности года. Никто ж не отменял, что ход истории определяют личности, никто не отменял роль личности в истории. Наверное, в этому году в топ-3 вошел Президент, глава государства, Верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский, который не убежал, остался и сыграл серьезную роль в дальнейшем развитии событий», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, в этот топ также входит и Главком ВСУ Валерий Залужный. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, Залужный – талантливый командир, талантливый стратег, который нанес сокрушительные удары по российской армии и по военно-политическому имиджу рф в мире.

«Ну и в топ-3 я, безусловно, занес бы главного военного разведчика Украины генерала Буданова, потому что все эти операции, партизанское движение, диверсионное движение, работу в тылу врага и вообще роль разведки трудно переоценить в современной войне», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, появились кадры последствий новой атаки дронов: «В окна жителям прилетели…».

Также Politeka писала, как работает кремлевская пропаганда и какие ее основные месседжи в рф, Украине и США.