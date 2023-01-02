Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что на самом деле лукашенко доминирует над путиным, а для того, чтобы в войне приняла участие белорусская армия, лукашенко могут убить.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Мне их отношения (ред. – лукашенко и путина) кажутся именно отношениями отца и сына. Это именно отец и сын, ученик, младший», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он объясняет, в этом тандеме лукашенко как раз выступает отцом, а путин всегда на него смотрит снизу вверх. Поэтому, констатирует политтехнолог, путин все еще домогается того, чтобы белорусская армия выступила на стороне россии против Украины.

«Если чисто политически, то есть всего один вариант. Он весьма такой рабочий, почему нет? Как увидеть здесь белорусского солдата в белоруской военной форме. Маккея убили? Убили. лукашенко можно убить? Можно», - рассуждает Михаил Шейтельман.

По словам эксперта, убив лукашенко, можно спокойно забрать белорусскую армию и тогда она под своим флагом пойдет сюда. Так, добавляет он, рассуждает путин, ведь при живом лукашенко провернуть все это сложно.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что россия уже не сможет создать коридор к Приднестровью через Одессу.

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