Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Украина смогла показать всему миру, что россию можно победить.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Когда пришло 14 апреля, наверное, был впервые развеян миф о страшной и непобедимой российской машине, особенно в Черном море, в котором был крейсер «Москва». Он был пугалом для всего мира, потому что он считался непобедимым, могущественным и непотопляемым», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, ВСУ, когда затопили крейсер «Москва», уничтожили символ российской армии, они впервые разрушили миф о непобедимости рф. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, потом Украине удалось вернуть стратегически важный остров Змеиный, потом удалось добраться до Крыма и до военных аэродромов там.

«И был разрушен второй миф, что Крым самый защищенный полуостров в мире. Потом 30 сентября в кремле придумали аннексию четырех территорий, а через месяц они уже бежали с Херсона. До этого был взрыв Крымского моста, хотя весь мир считал, что это самый защищенный мост в мире», - заявил Дмитрий Спивак.

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