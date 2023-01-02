В преддверии Нового года Кремль разослал методички для российских СМИ, в которых страна-агрессор якобы "побеждает" НАТО.

Российским СМИ дан приказ, что нужно говорить, что Запад якобы готовился к атаке на РФ с 2014 года, пишет Медуза.

Также российским СМИ сообщают, что нужно говорить о так называемом "успешном достижении целей по демилитаризации и денацификации" Украины. НАТО в методичках называют "мощнейшей военной машиной в истории человечества", которая якобы так и не смогла сломить армию рф.

Как сообщается в телеграм канале CYNIC, информационное воздействие сил Кремля опирается на 3 орбиты:

- окучивание путинского электората;

- фиксация контроля над сомневающимися и протестным электоратом;

- теневое лоббирование кремлёвских интересов во "вражеских" государствах.

Для первого подходят всеми известные классические пропагандисты по типу Соловьева, Киселева, Михалкова и прочей нечисти.

Для второй задачи необходимы те, кто строят из себя либерала, при этом последовательно реализуя информационный запрос Москвы. Это псевдооппозиция, которая работает на протестную публику, вкидывая оной тот пласт информации, который необходим для реализации определенной задачи. Базовый пример - Венедиктов и лоббирование онлайн-голосования в Москве.

Представители третьей группы выполняют самую важную работу в информационной повестке: они по-сути реализуют работу агентов влияния, представляясь другом "вражеского" Кремлю государства, но уводят население этого государства или (что опаснее) официальных представителей власти этого государства в сторону, выгодную Кремлю.

Основная линия воздействия Кремля после начала войны была зафиксирована на координатной оси Вашингтон-Киев. Именно сюда "били" российские агентурные кадры для ухудшения отношений между Зеленский и Байденом.

Так, для американской аудитории воспроизводилась следующая идея:

- победить РФ невозможно;

- поставлять Украине тяжёлое оружие бессмысленно;

- Украина продает военную помощь, на чем зарабатывает Офис Зеленского;

- необходимо провести полный аудит военной помощи.

Для украинской аудитории воспроизводились следующие реплики:

- Байден предал Украину;

- Вашингтон даёт недостаточно вооружения;

- Байден пошел на сделку с Путиным;

- Байден лично блокирует поставки вооружения;

- Единственный шанс Украины - это приход республиканцев и Трампа к власти.

Особенность в том, что на начальном этапе некоторые украинские представители таки поверили в чушь второго блока, поэтому возмущались в прямом диалоге с Вашингтоном, что в американской администрации вызывало недовольство. Фактически, будь окружение Байдена чуть более обидчивым, могла произойти полная заморозка военной помощи под довольные хлопки трампистов.

Теперь мы видим то, о чем я и многие военные и политические эксперты предупреждали очень давно: цель Трампа и трамповской группы в Республиканской Партии - полностью прекратить военную помощь Киеву.







Трамп любит Путина как представителя "сильной руки", о которой сам Дональд всегда мечтал.

Мы же видим, что MAGA реализует следующие шаги:

- Республиканцы голосуют против каждой военной поставки;

- Республиканцы выступают за переговоры с Москвой;

- Республиканцы выступают против санкционного давления на Москву;

- Республиканцы выступают против "политтки кнута и пряника" в восточном регионе;

- Республиканцы выступают за развал НАТО как организации, которая высасывает слишком много ресурсов из США.

Очевидно, что в течение года Байден, узнав о готовящейся агрессии России против Украины, смог восстановить связи США с Европой, тем самым не допустив ни развала НАТО, ни развала дипломатических контактов "лидеров Старой Европы" с Вашингтоном, а именно на отделение Германии и Франции от США работал Трамп.

Очевидно, что условная стабилизация энергетических рынков стала результатом взвешенной политики США на Востоке, что было существенно затруднено коллапсом восточной безопасности, организованной Дональдом.

Но все сложилось замечательно.

В Белом Доме работает самая профессиональная и проукраинская администрация за всю историю США. И они гарантируют победу Украины в войне.

Осталось лишь не пускать вспученных консерв в украинский новостной поток. Любой, кто высказывается против США, - враг украинской государственности. Любой, кто выступает за трампистов, - предатель национальных интересов и Украины, и США.