Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что россия уже не сможет создать коридор к Приднестровью через Одессу, поскольку так долго уже не может взять даже Бахмут.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«А как их вовлекать? Непонятно. Как вовлечешь Молдову? У нее с одной стороны Украина, с другой – Румыния. Надо начать наступать или с Украины, но пока у россии не получилось туда дойти, или из Румынии, что достаточно сложно, потому что сначала нужно завоевать Румынию», - констатирует Михаил Шейтельман.

К тому же, добавляет он, для вовлечения в войну Молдовы россиянам нужно сначала захватить Одессу, Николаев, чтобы создать этот коридор. Тем не менее, подчеркивает политтехнолог, они уже несколько месяцев берут Бахмут, а потому ни о какой Одессе говорить не приходится. Поэтому, рассуждает он, война еще будет длиться, но об истории с Одессой и коридором к Приднестровью можно забыть, это невозможно.

«Могут ли они сдуру напасть на Латвию, Литву или Эстонию? На Литву, кстати, теоретично могут. Вот сдуру могут, но именно как жест отчаяния, это просто совсем уже отчаяние, это не будет вовлечением, потому что это будет гибель россии. Если россия решит, что надо уже схлопнуться за одну секунду, нападет на Латвию, Литву и Эстонию», - объясняет Михаил Шейтельман.

Как он отмечает, в таком случае россия получит люлей от НАТО, ведь там стоят танки, все готово, все 10 авианосных флотов нажмут нужные кнопки, все это полетит и россия закончится как государство. По мнению эксперта, россия вообще вряд ли устоит как государство, а при таком раскладе и вовсе закончится.

Как сообщала Politeka, в ВСУ раскрыли детали, как будет происходить мобилизация в 2023 году.

Также Politeka писала о том, что аналитики озвучили сценарии победы Украины.