Apartel сейчас строит крупнейшую сеть апарт-отелей в Украине. За 2022 год строительство приостановилось всего один раз – 24 февраля и было на паузе всего 1 месяц и уже в начале апреля возобновили строительство на всех площадках и начали новый объект.

Свое решение стартовать новые проекты во время войны комментирует Василий Крулько один из основателей сети: “Мы очень любим Украину и мы верим в победу, поэтому нам уже сейчас нужно создавать рабочие месяцы и развивать экономику и туризм, иначе если остановится экономика, то остановится и государство. Мы не хотим своими деньгами развивать европейские страны, мы хотим здесь строить Европу. И судя по тому, что с начала войны к нам присоединилось более 150 инвесторов, нашу философию развития Украины разделяют многие единомышленники.”

Apartel Resort

Apartel Resort строит 3 апарт-отеля: в Сходнице, Хусте и Ужгороде. Сегодня у каждого проекта есть мощные генераторы, которые позволяют продолжать бесперебойное строительство. Потому что украинский бизнес не останавливается, как и украинские люди.

Несмотря на все сложности и вызовы современности, каждый день новые инвесторы вкладывают свои средства в один из проектов сети, тем самым помогают Apartel развивать украинскую инфраструктуру туризма и продолжать поддерживать экономику страны, потому что каждый месяц Apartel выплачивает зарплату более 400 работникам.

Модель бизнеса апарт-отелей очень проста. Это знакомая всем украинцам система - "купить квартиру и сдавать ее в аренду", но модернизированная и гораздо более прибыльная.

Управляющая компания обеспечивает инвесторам 10-15% годовых без всяких забот, поскольку инвестор не отвечает ни за поселение, ни за ремонты и уборку, ни за маркетинг. Все, что нужно сделать инвестору – выбрать объект сети, в который он хочет инвестировать и получать дивиденды каждый месяц.

Apartel Skhidnytsya Wellness Resort – будущий крупнейший SPA-курорт в Сходнице, который будет насчитывать 5 корпусов апарт-отеля, 7 коттеджей и множество инфраструктур на территории комплекса. Изюминкой курорта станет панорамный бассейн с подогревом под открытым небом, собственный бювет с минеральной водой, большой SPA-центр, медицинское учреждение и многие другие локации для восстановления и поддержания здоровья. Бальнеологические свойства Сходницы известны уже очень давно, а в 2023 году у каждого украинца будет возможность оздоравливаться в самой современной 5-звездочной гостинице Сходницы.



Apartel Resort

Apartel Rikka Khust Thermal Resort – 5-звездочный всесезонный термальный курорт с развитой внутренней инфраструктурой, рассчитанный на 1500 одновременных посетителей. Первая часть комплекса со Spa-блоком, бассейнами, термальными чанами и сауной работает уже с 2021 года, а сейчас идет активное строительство корпусов с апартаментами, которые и могут приобрести инвесторы. Apartel Rikka Khust – это многофункциональный комплекс, инфраструктура которого спроектирована таким образом, чтобы иметь высокую загрузку круглый год. Чтобы обеспечить загруженность в холодное время года, строится большая крытая зона со Spa и бассейнами, а также медицинский корпус. С осени по весну гости смогут оздоравливаться и пить лечебную воду из термальной буровой скважины глубиной 1150 метров.

Новейший проект, строительство которого начала сеть Apartel - Apartel Uzhhorod hotel&spa. Это первый современный 4-звездочный апарт-отель с развитой инфраструктурой в Ужгороде. Город Ужгород имеет большой туристический и бизнес-трафик, но его гостинично-развлекательная сфера не полностью удовлетворяет потребности гостей. Бизнес-гости нуждаются в лучшем сервисе и условиях пребывания в Ужгороде, именно поэтому Apartel Uzhhorod hotel&spa будет иметь постоянную загрузку. Апарт-отель будет включать все для комфортного пребывания гостя во время командировки или отдыха: spa-комплекс, ресторан, тренажерный зал и даже официальное казино.

Выбирая Apartel, вы выбираете украинское будущее. Поддерживайте своих – становитесь инвестором сети, чтобы строительство и дальше бесперебойно продолжалось. Apartel Resort – место выгодных инвестиций и качественного отдыха