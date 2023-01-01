Представители Государственной экологической инспекции Украины посетили Санаторную школу-интернат I-II степени N 21 Оболонского района г. Киев.

Да, в.в. о. председателя Госэкоинспекции Игорь Зубович вместе с коллегами поздравили с Новым Годом и Рождеством Христовым детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, ВПЛ из г. Торецк, Бахмутского района, Донецкой области.

«В период войны мы как никогда должны создавать праздник деткам. Это миссия каждого взрослого. Поэтому вместе с работниками территориальных и межрегиональных территориальных органов Госэкоинспекции мы закупили персональные подарки!», – рассказал Игорь Зубович.

Всего в заведении учится 177 детей с особыми образовательными потребностями. Возраст от 6 до 15 лет.

В то же время директор санаторной школы-интерната Лидия Мороз поблагодарила за помощь и приятно поразила государственных служащих - вручила благодарности: «Спасибо за заботу и родительское отношение к детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. За Вашу помощь и поддержку во время военной агрессы российской федерации. За доброту, отзывчивость и щедрость Вашей души!".

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