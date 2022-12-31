Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что Китай может использовать локдауны как предлог для экономической заморозки.
Об этом он рассказал на своем канале.
Как подчеркнул Святослав Вышинский, китайское правительство стало заложником распада глобальных экономических цепочек, поэтому в Китае используют ковид как предлог экономической заморозки.
«Уменьшения продаж китайских товаров во всем мире тянет за собой приостановку промышленного производства, дальше – безработица, бедность», - добавил Святослав Вышинский.
Как писала ранее Politeka, Святослав Вышинский рассказал, благодаря чему пытаются сейчас выжить восточные автократии.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Украинцы выбрали дату Рождества, результаты опроса: "Давайте еще избавимся 8 марта, 1 и 9 мая"
Комендантский час в новогоднюю ночь: украинцам рассказали, какое наказание ждет нарушителей
"Перекрыты обе полосы": куски машин разбрасывало по дороге после серьезного ДТП, фото
Анита Луценко из "Зважені та щасливі" неожиданно высказалась об украинском языке: "Ну скажем честно..."
Также Politeka сообщала, что Дмитрий Спивак рассказал, какую важную сделку заключил путин с Китаем: «Торговля энергетикой».