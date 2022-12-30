За прошедшую неделю территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 49 природоохранных мероприятий, составлено 221 протокол об административных правонарушениях.

Кроме того, сумма претензий и исков, предъявленных для уплаты нарушителям на прошлой неделе, составляет более 2,6 млн. гривен.

В частности, инспекцией Столичного округа предъявлен иск ООО «Агрофирма «ДОМ» о возмещении убытков на сумму свыше 2,1 млн. грн. причиненных государству в результате самопроизвольного использования водных ресурсов при отсутствии специального разрешения на пользование недрами. В частности, подземными водами. В настоящее время в хозяйственный суд Киевской области подан иск.

Также в наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства субъектами хозяйствования попала Полтавская область.

Следовательно, инспекцией Центрального округа произведен расчет убытков на сумму более 842 тыс. грн. за промышленный лов рыбы гражданами, на территории объекта ПЗФ – Регионального ландшафтного парка «Нижневорсклянский», сетками из металлической лодки в акватории Каменского водохранилища. Материалы направлены в главное управление Национальной полиции в Полтавской области.