Политтехнолог Михаил Шейтельман предупредил, что российские обстрелы и блэкауты в следующем году продолжатся и, кроме этого, можно ожидать этого же и на Новый год.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Гость программы убежден, что в следующем 2023 году из-за продолжения российской агрессии мы не останемся без очередных блэкаутов, а потому к этому надо готовиться.

«Насчет того, как мы его (ред. – Новый год) встретил. Тут не надо даже быть ведьмой, я не ведьма, но не трудно догадаться, у нас тут холодновато и свет не везде есть», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как отмечает политтехнолог, в Киеве и вообще в Украине теперь каждый хочет собрать флеш-рояль – это когда у тебя в доме одновременно есть и холодная вода, и горячая вода, и отопление, и свет, и связь. Но часто, добавляет он, кому-то удается собрать только каре или и того меньше.

«Поэтому, да, каждый встретит (ред. – Новый год) без чего-нибудь. У каждого будут свои пожелания. Вот кто встретит без отопления, будет желать себе тепла в следующем году, кто встретит без света, будет желать много света», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Кочетков рассказал, с какой целью россия использует заключенных в войне.

Также Politeka писала о том, что Новохатский сообщил, какой должна быть зона безопасности для Украины.