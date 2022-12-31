Политический аналитик Александр Новохатский объяснил, что ни одна разведки ни одной страны не ожидала такой стойкости от Украины, поскольку не учитывала нашу идентичность.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как объясняет гость программы, вся эта дискуссия, как же ж так произошло, что весь мир ошибся, заключается именно в том факте, что наша главная особенность этого года не в том, что мы выстояли, а в том, что весь мир убедился в существовании очень сильной и мощной идентичности украинского народа.

«Весь мир сегодня и в том числе мы внутри этого пространства убедились в том, что существует украинство. И именно существование этого украинства дает как следствие: несокрушимость, мужество, стойкость – это следствие существования идентичности. И в этой идентичности сомневались, естественно, наши враги», - констатирует Александр Новохатский.

По словам аналитика, именно вот эта платформа народного понимания, готовности жертвовать за свое, готовности жертвовать своими жизнями и гарантировала существование этой идентичности в определенном географическом пространстве.

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