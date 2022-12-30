Политический аналитик Александр Новохатский рассказал, решил ли уже Запад полностью доломать россию до конца и поставлять Украине все необходимое оружие для победы.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Лично по моим ощущениям, по той информации, которая у меня есть, и по моему анализу, нет, не готов. Безусловно, эти факты являются маркерами того, что подобные вещи уже обсуждаются. Безусловно, сегодня существует ряд специалистов по войне, генералов и политиков, условно назовем их ястребами, которые склонны именно к принятию такого решения», - сообщает Александр Новохатский.

Однако, отмечает он, о консенсусе, то есть едином решении западных политиков даже в самих Соединенных Штатах, пока рано говорить. Я этого пока не вижу. Как подчеркивает эксперт, тут вопрос не столько в понимании опасности самой россии, сколько вопрос в позиции Украины.

«В апреле у меня был разговор с двумя специалистами из Соединенных Штатов, в результате которого мы пришли к такой позиции: говорят, им все равно, какое решение мы примем, но примите его в конце концов, а где Украине будет заканчиваться – на Урале или под Киевом – это лично ваша трагедия, ваша ответственность, ваша задача», - рассказывает Александр Новохатский.

То есть, объясняет аналитик, украинский истеблишмент, люди, которые сегодня официально представляют Украину, обязаны принять четкое понимание того, какая Украина или какой мир в этом географическом кластере будет после окончания боевых действий.

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