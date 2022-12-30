Военный эксперт Олег Стариков заявил, что главным заключением 2022 года для Украины стало становление Вооруженных сил, переход армии на стандарты НАТО и неоцененный опыт военного руководства.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Во-первых, Вооруженные силы Украины стали теми Вооруженными силами, которые начали использовать стандарты НАТО в том понимании, как НАТО это использует. И мы поднялись, если брать рейтинг, на очень высокое место. До недавнего времени говорили, десятку заняли, но для профессионалов это не имеет, в принципе, никакого значения», - отмечает Олег Стариков.

Это говорит о том, объясняет он, что наши Вооруженные силы способны сдерживать серьезную махину с серьезным экономическим, военным ресурсом, Вооруженные силы российской федерации, и остановить на том этапе, на котором мы сейчас, в принципе, и проводим боевые действия.

«Это говорит о том, что за 10 месяцев мы выполнили работу, которую должны были выполнять 30 лет со времен обретения независимости и построения Вооруженных сил», - подчеркивает Олег Стариков.

Кроме этого, констатирует эксперт, высшие военные руководители приобрели тот неоцененный опыт, который, в принципе, не могут приобрести весь остальной генералитет всех армий мира.

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