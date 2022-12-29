Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что россия сделала очень много ошибок во время войны.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Идеологи российские рассчитывали, что вот сейчас захватят Украину быстро, за 10 дней, там и санкции не успеют ввести, а дальше с позиции силы намного проще разговаривать. Я не понимаю еще одной простой вещи: почему такое огромное количество просчетов в стратегическом планировании, в информационном в том числе. Я уже молчу про военное», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, россия во время войны сделала так много ошибок, потому что считала, что украинец будет действовать во время войны, как россиянин. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, россия искренне надеялась, что украинцы либо все убегут со страны, либо покорно согласятся на условия рф.

«Они же модель поведения россиян закладывали, наверное, когда моделировали, что будет в Украине происходить», - заявил Борис Тизенгаузен.

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