Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что российские олигархи уже не могут хранить спокойно в Украине свое имущество.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Служба безопасности Украины сегодня формируется в военное время и пытается, так сказать, стать по-настоящему Моссадом для Украины, то есть защитником национальных интересов суверенного государства», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, об этом свидетельствует очередная операция СБУ, где им удалось арестовать огромную партию полезных ископаемых, принадлежащую российскому олигарху Алишеру Усманову. Как отметил Дмитрий Спивак, СБУ демонстрирует российским олигархам, что времена, когда им можно было обо всем с Украиной договориться, закончились.

«Я думаю, что все конфискованное имущество будет передано, реализовано, а деньги пойдут в бюджет украинский, на Вооруженные силы Украины», - заявил Дмитрий Спивак.

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