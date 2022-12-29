Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что необходимо лишить российских олигархов права чем-то владеть в Украине.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Контрразведка украинской Службы безопасности Украины, мне кажется, очень эффективно начинает работать, а впереди еще много всего. И агентов надо выявлять, и, конечно же, нужно выявлять вот такие компании, аффилированные российскими олигархами, российскими представителями политической элиты», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, сейчас в Украине необходимо провести мощный аудит всего того, чем, под разными предлогами, до сих пор владеют россияне. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, надо провести поверку везде, больше ничем в Украине не должны владеть россияне.

«Не могут русские олигархи и бизнесмены иметь доминирующую роль в финансово-банковском секторе, потому что сегодня так быть не может, сегодня россия напала на Украину и ведет широкомасштабную войну», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, в Минобороны сделали заявление после новой атаки рф: «У нас есть тайное оружие».

Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев рассказал, будет ли затишье на фронте на Новый год.