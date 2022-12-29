Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что необходимо лишить российских олигархов права чем-то владеть в Украине.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Контрразведка украинской Службы безопасности Украины, мне кажется, очень эффективно начинает работать, а впереди еще много всего. И агентов надо выявлять, и, конечно же, нужно выявлять вот такие компании, аффилированные российскими олигархами, российскими представителями политической элиты», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, сейчас в Украине необходимо провести мощный аудит всего того, чем, под разными предлогами, до сих пор владеют россияне. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, надо провести поверку везде, больше ничем в Украине не должны владеть россияне.
«Не могут русские олигархи и бизнесмены иметь доминирующую роль в финансово-банковском секторе, потому что сегодня так быть не может, сегодня россия напала на Украину и ведет широкомасштабную войну», - заявил Дмитрий Спивак.
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