Политолог Руслан Бизяев предупредил, что стоит ожидать активизации на линии фронта со стороны россии по время новогодних и рождественских праздников.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Херсон и Бахмут – 2 точки, по которым можем судить о том, что началась зимняя фаза военной кампании. Традиционно реактивная артиллерия, к сожалению, пока еще Бог войны. Поэтому мы будем наблюдать массовые обстрелы, мы будем наблюдать города-признаки», - предупреждает Руслан Бизяев.
По его словам, фактически после визита президента россии путина в Генеральный штаб и прямого доклада суровикина стало понятно, что объявляется так называемая третья фаза, зимняя фаза. Как вспоминает эксперт, он уже говорил, что наступит тот момент, когда это более-менее позволят метеорологические условия.
«Но стратегия – служанка политики. Очевидно, политические аспекты заставляют российское руководство активизироваться на линии фронта и попытаться в условиях зимней кампании немножко улучшить свое тактическое положение на линии фронта», - отмечает Руслан Бизяев.
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Как отмечает политолог, эпоха относительного затишья на линии фронта заканчивается. Тем не менее, добавляет он, очень бы хотелось, чтобы новогодние и рождественские праздники по православному календарю все-таки прошли тихо, а люди могли отпраздновать. Но это, утверждает эксперт, скорее логика намерений, а логика обстоятельств говорит скорее об интенсификации боевых действий сразу после Нового года.
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