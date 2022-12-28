Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что многие заключенные в рф соглашаются воевать в Украине вместо того, чтобы отсиживать свой срок.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Как воюют зеки, воюют вагнеровцы, навербованные Пригожиным в ЧВК? Честно говоря, я считал, что вот привлечение заключенных – это как раза одна из самых успешных инноваций недоимперии, потому что на зоне несладко, и если появляется возможность пойти 4 месяца повоевать в Украине, а потом выйти на свободу, то многие зеки на это ведутся», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, Пригожин навербовал в свою ЧВК 40 тысяч заключенных, то есть это целый армейский корпус. Как рассказал Александр Кочетков, зеки обычно наступают по полю на украинские укрепленные позиции под прикрытием бронетехники. Кадровые российские военные в таких атаках не участвуют.

«Не участвует спецназ, десантники, они наблюдают из тыла, удастся ли зекам захватить наши позиции. Если вдруг удается, тогда они подтягиваются и пытаются закрепиться на этих позициях», - заявил Александр Кочетков.



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