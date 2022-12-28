Политолог Кость Бондаренко объяснил, что пока еще рано говорить о результатах встречи Байдена и Зеленского, а итог разговора президентов тет-на-тет мы увидим через несколько месяцев.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Главный итог – это сам визит, о котором можно много спорить, но это будет гадание на кофейной гуще. Потому что результаты подобных визитов становятся понятными и расшифровываются до конца где-то через месяц-два, возможно, и полгода», - утверждает Кость Бондаренко.

В целом же, отмечает он, главная новость и главный посыл, что Зеленский уехал в Вашингтон для того, чтобы говорить о деньгах и оружии, убедить Конгресс выделить нам средства. Тем не менее, констатирует эксперт, для того чтобы говорить о деньгах, оружии или каких-то моментах технического сотрудничества, не нужно лететь через океан

Следовательно, рассуждает гость программы, очевидно, что главным моментом были двусторонние переговоры в режиме тет-на-тет между Байденом и Зеленским. Но что там было главное, добавляет он, мы увидим в конце января, в феврале, марте. Кроме этого, отмечает политолог, затем в СМИ начали появляться утечки, что США предлагают Украине задуматься над каким-то вариантом перемирия, полностью похожи на правду.

«Потому что Соединенные Штаты от этой войны уже взяли все, что могли взять: военно-промышленный комплекс накормлен на 5 лет вперед, теперь военно-промышленный комплекс точно будет делать ставку на демократов на следующих выборах, выборы в Конгресс прошли, причем с минимальными потерями для демократов и для Байдена, россия фактически ослаблена, миф о могуществе россии и второй армии мира сегодня частично уже развеялся», - заключает Кость Бондаренко.

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