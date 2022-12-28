Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что путин относится к российскому народу, как к грязи.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Россияне до сих пор думают, что они важны путину, что путин выходит для них что-то объяснить. Путин выходит объяснить для себя, он себе эту мантру читает, что все в порядке, все по плану идет», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, диктатор путин относится к российскому народу, как к грязи. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, путин пришел к диктатуре тогда, когда окончательно осознал, что на всех выборах будут считать голоса так, как он захочет. Но после окончания войны путину придется доживать свои дни в ненависти среди своих соотечественников.

«Судя по тому, что путин уже сильно разбалансирован, отменил там кучу мероприятий, он даже сам уже не хочет выходить и что-то объяснять этим россиянам», - добавил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, россияне бегут из важного украинского города: «Вслед за командованием выехали…».

Также Politeka сообщала, что журналист Влад Сидоренко рассказал о россиянах: «Они будут умирать ради царя и за царя».