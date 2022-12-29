Военный эксперт Олег Стариков рассказал, что сегодня вероятность ядерного конфликта высокая, а офицеры, которые отвечают за ракеты, морально готовы их запустить.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Есть так называемые часы судного дня. И вот эти часы судного дня в нынешнее время показывают где-то 50 секунд. При Карибском кризисе была где-то минута. Сейчас именно обстановка возникновения ядерного конфликта очень высокая», - сообщает Олег Стариков.

Как он отмечает, при Карибском кризисе лидеры США и СССР воевали, Хрущев участвовали во Второй мировой войне на европейском театре военных действий, а Кеннеди – на тихоокеанском, то есть они понимали, что такое реальные боевые действия и чему все это может привести.

«А сейчас лидеры не знают, они думают, это как какая-то анимация, что такое ядерный удар и к чему он может привести», - констатирует Олег Стариков.

По случаю эксперт вспоминает времена своей службы, когда он был офицером боевого расчета пуска, то беспрекословно бы выполнил приказ, повернул бы ключи, 6 ракет бы вылетело и ядерная война началась бы. То есть, объясняет гость программы, сегодня в россии служат именно такие офицеры, их готовят морально и политически, а потому, если высшее политическое руководство примет такое решение, рука не дрогнет.

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