Общественный деятель Андрей Пелюховский объяснил, что понятие авторитета – это не только о криминальном мире, это прежде всего о сущности человека и его поступках.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Авторитет. У многих очень немножко неправильное понятие об этом. То есть кардинально вообще люди неправильно думают. Я считаю, что авторитет – это сущность человека. И любой психолог, человек просто жизненно вам скажет, что сущность определяется поступками человека, а не словами. Слова, мы знаем, - это пустота, а вот поступки…», - рассуждает Андрей Пелюховский.

Попутно он отмечает, что очень часто, когда звучит слово «авторитет», у людей почему-то сразу появляются какие-то криминальные ассоциации, они думают об авторитетах криминального мира. По словам гостя программы, если же сравнивать наше свободное демократическое общество и уголовный мир на принципах какой-то исправительной трудовой колонии, то во втором действительно держат свое слово.

Как он объясняет, речь идет о локализированной местности, где человек никуда не денется, поэтому он вынужден придерживаться правил, выполнять обещания, иначе последует жестокое наказание. К тому же, добавляет гость программы, в этом мире авторитетность также определяется поступками. В нашей же обычной жизни, констатирует он, много безответственности, люди не держат слово, так как мир шире и наказания можно избежать.

«К сожалению, я могу сказать, что миром движет страх. Это правда. Мы даем оценку своему поступку или кому-то перед потерей чего-либо», - подчеркивает Андрей Пелюховский.

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