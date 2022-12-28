Публицист Александр Новохатский сообщил, что пока существует россия, будет существовать угроза начала ядерной войны.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«И это вообще большая проблема в мире – увидеть мир без россии. Я знаю, какой должна быть техническая зона безопасности Украины, которая восстановит свои границы. Зона безопасности должна пролегать по линии Курск-Воронеж-Саратов. Это должна быть та демилитаризованная, контролируемая зона, от которой еще на 200-300 километров мы должны простреливать разными средствами», - сообщил публицист.

По словам публициста, угроза развязания ядерной войны будет существовать до тех пор, пока существует россия. Как отметил Александр Новохатский, россия – это знак тождества, знак равенства с ядерной угрозой. Именно поэтому решать вопросы ядерной угрозы нужно не с кем-нибудь, а именно с россией.

«Украина может быть инструментом, и этот инструмент самостоятельный, самоосознанный, самоидентичный. И именно это решает все эти задачи по демилитаризации, денуклеаризации, приведению российского пространства в адекватные рамки сожительства», - сообщил Александр Новохатский.

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