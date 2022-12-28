Политолог Алексей Буряченко объяснил, что война внесла свои коррективы на местном уровне, в частности она прекратила постоянное развитие общин, разрушила стратегии и поставила их функционирование под угрозу.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как отмечает эксперт, этот год прежде всего не о достижениях или провалах как государственной политики, так и местной, а о войне, о нападении путинской россии на Украину, которое внесло свои коррективы на все уровне.

«Если смотреть через призму регионального развития, то многие общины и Юга, и Востока, и Центра в частности вообще стали недееспособными, потому что где-то чего-то нет, какие-то депутаты оказались коллаборантами, какие-то ушли на войну, кто-то уехал заграницу, особенно это касается женщин. Поэтому действительно есть целый ряд общин, которые прямо сейчас заблокированы», - объясняет Алексей Буряченко.

В то же время он отмечает, что законодатели и парламент провели возможность введения в общинах, которые, по сути, не функционируют, военных администраций. По словам гостя программы, это много где действительно спасло ситуацию в плане способности, но нельзя говорить о каком-то постоянном развитии, говорить о достижении каких-либо планов в рамках долгосрочных стратегий того или иного общества, их реализации.

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