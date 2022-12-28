Политолог Руслан Бизяев сообщил, что сегодня отношения МВФ и Украины изменились, и в следующем году наша страна требует значительной финансовой помощи, которую нам предоставят, по сути, США.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«На прошлой неделе в средствах массовой информации опубликовали основные положения будущего меморандума между Украиной и Международным валютным фондом. Пожалуй, впервые за всю новейшую историю Украины изменился алгоритм переговоров между Украиной и МВФ», - рассказывает Руслан Бизяев.

В частности, объясняет он, ранее, как правило, перед подписанием меморандума проходили определенные непубличные переговоры, обсуждался формат сотрудничества, программы, утверждалась сумма и период кредита, а уже потом разбивались так называемые структурные маяки, то есть те обязательства, которые должна выполнить Украина для того, чтобы получить этот транш в полном объеме.

«Как мы знаем по истории отношений Украины и МВФ, он почти никогда на 100% не выделял ту сумму, которая была отмечена в меморандуме, а Украина на 100% не выполняла те обязательства, которые брала на себя в этом меморандуме. Знаете, такая эстрадная передача 50 на 50 получалась. Но сейчас это изменилось», – сообщает Руслан Бизяев.

По словам эксперта, в следующем году Украина нуждается в значительной финансовой помощи, а конструктивным элементом этой помощи являются деньги, выделяемые МВФ и другими мировыми организациями, например, Всемирным банком. В то же время он отмечает, что фактически это все деньги США, поскольку и МВФ, и Всемирный банк являются финансовыми структурами, возникшими после окончания Второй мировой войны как инструмент так называемой Бреттон-Вудской системы. И на следующий год, добавляет политолог, МВФ выделит Украине почти 15 миллиардов долларов.

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