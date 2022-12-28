Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что путин ошибался, когда думал, что украинцы с радостью встретят россиян.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я думаю, что путин совершенно по-другому смотрит на ситуацию. Вот то количество ошибок, прям для нас с вами очевидных ошибок, непонимание вообще того, как себя ведут украинцы, что это за люди, что это за нация, как у них тут все устроено, дает мне право говорить, что и дальше путин может ошибаться», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, путин ошибался, когда думал, что украинцы будут встречать россиян с цветами в руках, ошибался, когда думал, что запугает украинцев ракетными обстрелами. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, путин и сейчас ошибается, когда думает, что повторное наступление на Киев принесет ему успех.

«Я не знаю, может у него там какой-то агент, который ему абсолютно искаженную реальность предоставляет, а, может, он и сам так думает», - добавил Борис Тизенгаузен.

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