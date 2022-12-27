Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что как минимум 20 лет назад люди в Крыму не слишком благосклонно относились к Украине, а следовательно, освобождать полуостров нужно дипломатическим путем.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Справедливый мир – это когда мы возвращаемся к границам 1991 года, возвращаем Донбасс и Крым. Я так полагаю. В вопросе о возвращении Донбасса я проблем не вижу, но о возвращении Крыма у меня очень много вопросов», - отмечает Георгий Биркадзе.

В частности, рассказывает эксперт, он жил в Крыму 12 лет, а значит, понимает, о чем люди там говорят и о чем думают. В то же время он подчеркивает, что это наша территория, наша земля, и мы ее вернем, вопрос только в цене.

«Я не готов, чтобы наши ребята десятками, сотнями или тысячами погибали за Крым. Потому что я знаю, какие там люди. Если в Донецке и Луганске это сделали искусственно, то в Крыму я жил 12 лет и знаю, как относились к украинцам, как они меня там ненавидели за то, что я люблю Украину», - объясняет Георгий Биркадзе.

Как отмечает эксперт, он не был в Крыму уже 20 лет и, конечно, многое могло измениться, но он помнит тогдашние настроения среди людей. Поэтому, убежден он, сначала нужно обязательно освободить Донбасс, а дальше начинать говорить о полуострове.

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