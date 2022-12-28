Журналист Влад Сидоренко сообщил, что россияне всегда были готовы умирать ради мизерных идей и своего царя.
Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».
«Бисмарк говорил другую вещь, которую почему-то никто не цитирует, но мне кажется она гораздо лучше описывает состояние дел в россии. Бисмарк говорил, что россия или русский человек опасен мизерностью своих потребностей», - сообщил Влад Сидоренко.
По словам журналиста, россияне опасны именно мизерностью своих потребностей. Как подчеркнул Влад Сидоренко, россияне – это абсолютно дикие люди, для которых расширение территорий империи намного важнее, чем собственное благосостояние, благополучие, развитие, образование.
«У них даже сейчас куча неосвоенной территории там, и все равно это никого не волнует. Они готовы умирать, то есть царь их пошлет, и они будут умирать ради царя и за царя. И всегда это было», - заявил Влад Сидоренко.
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