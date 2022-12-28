Политолог Вадим Карасёв рассказал, что визит Зеленского в США не смог повлиять на западных коллег касаемо передаче Украине тяжелого наступательного вооружения.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я бы сказал, что он (Зеленский в ходе визита в США, - Ред.) привел не совсем к тем результатам, которое ожидало военно-политическое руководство», - отметил Вадим Карасёв.

По словам эксперта, визит Зеленского в США позволил сделать шаг к ещё большему улучшению ПВО нашей страны, ведь Украине одобрили отправку систем ПВО «Patriot», что является очень положительным результатом, Но, по мнению политолога, для победы нужно именно наступательное оружие, на просьбы предоставить которого правительство США отреагировало невнятно.

«Украине дают оборонительное оружие, но нам нужно наступательное вооружение, нужны самолеты и танки», - подчеркнул Вадим Карасёв.

Как отметил политолог, риторика Байдена остается прежней: США пока что не могут дать Украине всего желаемого, ведь это может привести к открытому противостоянию, по мнению президента США.

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