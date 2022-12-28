Политолог Руслан Бизяев прокомментировал визит Зеленского в США и рассказал, какие вопросы военного обеспечения Украины могли решать президенты.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«То есть с точки зрения формальной дипломатии все, что мы с вами наблюдали, – важно. Но, как известно, реальная политика более непубличная, чем публичная. Так с чем и зачем прилетал Владимир Александрович в Вашингтон? Скорее всего между двумя президентами состоялся очный разговор. И скорее всего в процессе этого разговора президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Александрович Зеленский обсуждали вопросы ближайших двух кварталов», - отмечает Руслан Бизяев.

В частности, говорит он, речь идет о том, как будут развиваться события на фронте, но здесь все более или менее понятно. То есть, констатирует эксперт, США и коалиция из более 50 стран, подтвердили свою решительную поддержку Украины и заявили, что они сделают все возможное для того, чтобы Украина как минимум не проиграла на поле боя.

С другой стороны, отмечает политолог, существуют определенные проблемы сугубо военно-технического характера, в частности, по количеству производства оружия, и США будут делать упор на то, чтобы закупать оружие для Украины в других странах, где осталось еще много образцов советского оружия. В общем, констатирует он, война – это не только деньги, это еще танки, бронированные машины, артиллерийские снаряды, высокоточные снаряды, комплексы ПВО – все это нужно выработать, доставить и научить наш личный состав этим пользоваться.

«Учитывая этот аспект, мы понимаем важность ближайших трех месяцев с точки зрения компании на фронте. То, что мы сейчас наблюдаем под Бахмутом, по достаточно, по моему мнению, громкому изречению Олега Старикова, это начало зимней кампании, которую многие прогнозировали на середину нового 2023 года, но де-факто она уже началась. Она началась с визита путина и доклада суровикина, и с недавнего заседания Генерального штаба Вооруженных сил Украины. То есть ситуация на фронте будет оставаться напряженной, и мы будем наблюдать попытку российской армии нанести контрудар на одном из тактических направлений», - заключает Руслан Бизяев.

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