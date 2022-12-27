Политик Николай Томенко прокомментировал в Facebook визит Зеленского в США и оценил действия властей Украины во время войны, но соцсеть заблокировала его пост за язык вражды.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
В своем сообщении политик высказался об ажиотаже по поводу аплодисментов Конгресса Владимиру Зеленскому как президенту воюющей страны и указал, что на самом деле так же приветствовали и предыдущих президентов Украины. То есть, объяснил он, речь идет об аплодисментах не столько конкретному человеку, сколько нашему государству в целом.
«Так и сейчас творится миф, что так восторженно приветствуют исключительно президента, хотя на самом деле искренне приветствуют прежде всего УКРАИНУ, ее героические ВСУ и мужественный НАРОД! Поэтому остановим эту неадекватную политическую арифметику тщеславия и потребуем не только пафосных слов в США, но и реальных действий от всех владык в воюющей стране», - отметил Николай Томенко.
Кроме того, политик обнародовал свою оценку действий украинской власти во время войны. Тем не менее Facebook решил, что он использует язык вражды, а затем сообщение удалили. Это еще раз подтверждает, что эта соцсеть не знает свободы слова, а правду и слова о героизме и патриотизме украинского народа, без которого ни одно оружие не остановило бы российское нашествие, признает языком вражды.
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Как сообщала Politeka, оптимальная система защиты украинского неба будет построена уже совсем скоро.
Также Politeka писала о том, что стало известно о новых успехах ВСУ, враг не скроется.