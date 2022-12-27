Политик Николай Томенко прокомментировал в Facebook визит Зеленского в США и оценил действия властей Украины во время войны, но соцсеть заблокировала его пост за язык вражды.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

В своем сообщении политик высказался об ажиотаже по поводу аплодисментов Конгресса Владимиру Зеленскому как президенту воюющей страны и указал, что на самом деле так же приветствовали и предыдущих президентов Украины. То есть, объяснил он, речь идет об аплодисментах не столько конкретному человеку, сколько нашему государству в целом.

«Так и сейчас творится миф, что так восторженно приветствуют исключительно президента, хотя на самом деле искренне приветствуют прежде всего УКРАИНУ, ее героические ВСУ и мужественный НАРОД! Поэтому остановим эту неадекватную политическую арифметику тщеславия и потребуем не только пафосных слов в США, но и реальных действий от всех владык в воюющей стране», - отметил Николай Томенко.

Кроме того, политик обнародовал свою оценку действий украинской власти во время войны. Тем не менее Facebook решил, что он использует язык вражды, а затем сообщение удалили. Это еще раз подтверждает, что эта соцсеть не знает свободы слова, а правду и слова о героизме и патриотизме украинского народа, без которого ни одно оружие не остановило бы российское нашествие, признает языком вражды.

Как сообщала Politeka, оптимальная система защиты украинского неба будет построена уже совсем скоро.

Также Politeka писала о том, что стало известно о новых успехах ВСУ, враг не скроется.





