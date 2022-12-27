Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Гиркин может предоставлять определенную угрозу для кремля.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Насколько я понимаю, Гиркин примкнул к лагерю Пригожина, и с него сейчас будут строить отдельный политический проект. Но то, что делает Гиркин, мне кажется, это не всегда контролируется. То есть я бы предположил, что Гиркин не всегда согласовывает выход своих вот этих программ с куратором», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Гиркину осталось недолго жить, и погибнет он, скорее всего, при очень странных обстоятельствах. Как отметил Борис Тизенгаузен, Гиркин уже своими громкими высказываниями об армии рф и войне может предоставлять определенную угрозу для путина и кремля.

«У Гиркина будущего нет, система его не рождала, как путина, система его и похоронит. Как только он начнет представлять какую-то существенную угрозу для действующей власти или системы, его просто уничтожат», - заявил Борис Тизенгаузен.

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