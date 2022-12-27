Главный раввин ВСУ Гилель Коэн заявил, что действия россии против гражданского населения продуманные, а потому все сегодня должны объединиться и помогать Украине.
Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
Как рассказывает раввин, они создали группу на Фейсбук, которая называется «Еврей защищает Украину». По его словам, они хотят объединить все свои виды деятельности под одной крышей, а в группе делиться информацией, ведь реально евреи делают огромную работу.
«И многие даже не знают друг друга, много гуманитарки. Зайдите на страницу «Еврей защищает Украину», и с Божьей помощью будем туда вкладывать очень много», - утверждает Гилель Коэн.
Он подчеркивает, что сегодня люди должны объединяться и помогать Украине, нужно поднимать дух людей, ведь россия действует продумано. В частности, объясняет гость программы, когда нападают на гражданских людей, когда уничтожили Мариуполь, когда Харьков пустой – это все продуманные действия российской федерации.
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«Это продумано, когда стреляют по гражданских людях. И это то, что Израиль Кричит всю жизнь. Это террор. И путин, и россия занимаются террором», - заключает Гилель Коэн.
Как сообщала Politeka, Гордон заявил, что Поворознюк еще ответит за то, что назвал его агентом ФСБ.
Также Politeka писала о том, что Коэн объяснил, что еврейские религиозный мир постоянно крутится вокруг Украины.